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Safiel pretende captar até R$ 3 bilhões para pagar dívida do Corinthians

Projeto tem espécie de 'abaixo-assinado' em site para reunir apoiadores da ideia

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O projeto Safiel propõe que torcedores do Corinthians participem da administração do clube com uma ideia inspirada no modelo do Bayern de Munique.

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