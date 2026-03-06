Senado aprova licença-paternidade para até 20 dias no país

O Senado aprovou um projeto que regulamenta a licença-paternidade no Brasil, expandindo gradualmente o período de 5 para até 20 dias. A proposta inclui a criação do Salário Paternidade, benefício pago pela Previdência Social durante a licença.



