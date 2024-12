Suspeitos alvejam carro de luxo em frente a estacionamento na Tijuca, no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um carro de luxo foi atingido por 13 tiros em frente a um estacionamento no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta terça-feira (3). Dois homens dispararam diversas vezes tentando forçar a saída dos passageiros, que permaneceram dentro do veículo blindado. Diante da resistência da família atacada, os criminosos desistiram da empreitada e fugiram. O caso foi registrado como tentativa de assalto na 18ª Delegacia de Polícia (Praça da Bandeira). Nenhuma das vítimas ficou ferida.