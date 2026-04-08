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Tabata Amaral comenta críticas sobre Projeto de Lei

Deputada federal fala sobre PL do antissemitismo

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A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) esclareceu a discussão sobre um projeto de lei que define o antissemitismo no Brasil.

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