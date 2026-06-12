Tratamento contra cânceres funciona em 9 de cada 10 pacientes

Um tratamento revolucionário, a terapia Car-T funciona em 9 de cada 10 pacientes. Para entender melhor o processo por trás do método, o 'Link News' desta quinta-feira (12) entrevistou um dos pesquisadores do estudo.



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