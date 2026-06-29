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Trump afirma que Irã solicitou reunião no Catar

Presidente norte-americano confirmou encontro em Doha através de rede social

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as delegações americanas e iranianas se reunirão no Catar. Segundo ele, o encontro foi solicitado pelo Irã, que, por sua vez, negou a informação.

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