Trump afirma que Irã solicitou reunião no Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as delegações americanas e iranianas se reunirão no Catar. Segundo ele, o encontro foi solicitado pelo Irã, que, por sua vez, negou a informação.



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