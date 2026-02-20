Logo R7.com
Trump promete tarifas de 10% após decisão da Suprema Corte

Órgão decidiu que presidente dos EUA violou lei federal ao impor tarifaço

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos anulou as tarifas elevadas implementadas por Donald Trump em 2025. Considerando a decisão "vergonhosa", Trump anunciou uma nova taxa global de 10% para proteger a economia dos EUA.

