Trump promete tarifas de 10% após decisão da Suprema Corte

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos anulou as tarifas elevadas implementadas por Donald Trump em 2025. Considerando a decisão "vergonhosa", Trump anunciou uma nova taxa global de 10% para proteger a economia dos EUA.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!