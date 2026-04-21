Dupla furta uma oficina especializada em carros antigos

Uma oficina especializada em veículos clássicos foi invadida por criminosos na zona norte de São Paulo. Dois Fuscas prontos para entrega foram levados pelos ladrões. Câmeras de segurança capturaram a ação dos suspeitos, que utilizaram um carro avaliado em quase meio milhão como apoio no crime.



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