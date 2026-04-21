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Dupla furta uma oficina especializada em carros antigos

Os criminosos usaram um carro avaliado em quase meio milhão para praticar o crime

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Uma oficina especializada em veículos clássicos foi invadida por criminosos na zona norte de São Paulo. Dois Fuscas prontos para entrega foram levados pelos ladrões. Câmeras de segurança capturaram a ação dos suspeitos, que utilizaram um carro avaliado em quase meio milhão como apoio no crime.

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