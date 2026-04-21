Avanço da inteligência artificial preocupa professores

O avanço da inteligência artificial no ambiente escolar brasileiro tem gerado discussões sobre a necessidade de regulamentar seu uso em escolas e universidades. Israel Batista, mestre em políticas públicas e membro do CNE (Conselho Nacional de Educação), está à frente das propostas que visam orientar o emprego dessa tecnologia por estudantes e professores.



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