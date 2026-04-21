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Estudo revela falhas na higienização de alimentos no Brasil

Metade da população lava carne na pia da cozinha e 60% não limpam vegetais

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Um estudo realizado pela USP (Universidade de São Paulo) revelou que a maior parte dos brasileiros não adota a higiene correta na cozinha.

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