Venezuela entra no quinto dia de buscas por vítimas

No 'Link News' desta segunda-feira (29), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan pondera sobre os desdobramentos econômicos que o terremoto ocorrido na Venezuela pode gerar.



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