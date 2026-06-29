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Venezuela entra no quinto dia de buscas por vítimas

Novo terremoto de 4,6 atingiu o país nesta segunda-feira (29); não houve novos danos

Link Record News|Do R7

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No 'Link News' desta segunda-feira (29), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan pondera sobre os desdobramentos econômicos que o terremoto ocorrido na Venezuela pode gerar.

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