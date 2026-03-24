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Vídeo flagra duas cachalotes dando cabeçadas uma na outra

Imagens raras sustentam antigos relatos sobre ataques a um navio baleeiro em 1820

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Assim como em antigos boatos, baleias-cachalote foram vistas dando cabeçadas umas nas outras nas Ilhas Baleares, um arquipélago espanhol.

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