Kremlin já havia anunciado que não iria estender o cessar-fogo de Páscoa, afirma pesquisador

“O Kremlin já tinha feito um anúncio público de que não iria estender o cessar-fogo de Páscoa”, afirma Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos BRICS da Universidade Federal Fluminense, ao comentar os ataques de mísseis e drones russos sobre a Ucrânia na manhã desta segunda-feira (21).



Tanto Kiev como Moscou se acusam mutuamente por milhares de ofensivas durante as negociações por um cessar-fogo. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (21), Ferreira diz que essas acusações de violações dos acordos feitas por ambos os lados da guerra é algo comum em conflitos, como também acontece entre Israel e o grupo terrorista Hamas .



O pesquisador salienta o interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas negociações de paz no leste europeu , devido ao objetivo político de exploração das terras raras ucranianas. O território é rico em matérias-primas essenciais para a indústria eletroeletrônica.