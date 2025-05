Salão de Xangai atrai visitantes de todo o mundo para novidades no setor automotivo

Já imaginou andar em um carro que faz massagem no passageiro? Essa é apenas uma das funcionalidades apresentadas entre os lançamentos do Salão de Xangai 2025 , uma das maiores feiras automotivas do mundo.



O evento atrai curiosos por inovações que, até pouco tempo, pareciam distantes da realidade. Instalada em um espaço de 360 mil m², a feira reúne diversas montadoras chinesas e de outros países, que apresentam veículos com o que há de mais moderno na tecnologia mundial .