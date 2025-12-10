Logo R7.com
Alpinistas se fantasiam e alegram crianças em hospital

Profissionais colocam roupas de super-heróis para transformar o dia de pacientes

Um grupo de alpinistas voluntários do Kosovo trocou os trajes característicos da atividade por capas de super-heróis para levar alegria a crianças em tratamento contra o câncer.

