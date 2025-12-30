Logo R7.com
Animais são estrelas de festival inusitado no Nepal

Celebração anual encanta visitantes

News das 10|Do R7

No Nepal, um evento inusitado chamou a atenção ao colocar elefantes para jogar futebol durante o tradicional festival dedicado aos animais.

