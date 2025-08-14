Animais se refrescam com picolés para amenizar calor extremo em zoológico de Roma
Ministério da Saúde emitiu alerta vermelho devido ao risco das altas temperaturas, que devem chegar a 38°C
Com previsão de 38°C de temperatura por dois dias seguidos em Roma, na Itália, os animais de um zoológico enfrentaram o calor extremo com picolés preparados exclusivamente para eles. Os herbívoros se refrescaram com frutas e verduras congeladas, mas o menu também incluiu carne e peixe gelados para tigres e focas.
