Animal recebe tratamento humanizado na Austrália
Tartaruga foi devolvida ao mar por biólogos após passar por reabilitação
Uma tartaruga marinha foi devolvida ao seu habitat, na Austrália, após um extenso processo de recuperação.
Últimas
Pesquisa com crustáceo pode ajudar na proteção de lesões
Animal é dono de 'soco' mais potente da natureza e tem amortecimento complexo
Ginasta mirim começa jornada com colchões improvisados
Sophya Lourrani conseguiu bolsa para treinar e sonha com seleção brasileira
Enfermeiro emociona ao fazer serenata em comemoração aos 80 anos de paciente
Momento, registrado em um hospital da capital do Paraguai, foi compartilhado nas redes sociais
Função militar de estrutura projetada para proteger capital dinamarquesa dá lugar ao turismo
Ilha paradisíaca com fortaleza da Primeira Guerra é colocada à venda
Coletivo musical formado por mulheres lança primeiro álbum com músicas autorais
'Octeta' quer ampliar presença feminina na música instrumental
Novo filme de Sean Baker tem cena inédita divulgada
Curta do diretor de 'Anora' será exibido durante a 76ª edição do Festival de Berlim
Mostra celebra história das Olimpíadas de Paris
Exposição sobre evento de 2024 convida público a reviver feitos históricos
Copa do Mundo 2026: tecnologia vai ajudar a identificar ocorrências suspeitas
Quatro unidades de cachorro-robô foram adquiridas para reforçar a segurança de estádio no México
Presença de felinos em comércios gera debate nos EUA
Felinos são presença comum nas bodegas, mas enfrentam desafios legais
Longas de bastidores de turnê dominam telas nacionais
Produções sobre grupos de k-pop e outras bandas serão lançados entre fevereiro e março
Mostra de 'Wallace & Gromit' encanta crianças em Londres
Local reúne mais de 150 itens do acervo do estúdio, entre cenários e bonecos
Vestidos de roupa típica, mergulhadores nadam com arraias
Ano novo lunar ganhou um cenário nada convencional em Seul, na Coreia do Sul
Integrante do Stray Kids celebra aniversário com doação de R$ 390 mil a centro de câncer
Contribuição será destinada a cobrir despesas médicas de pacientes em situação de vulnerabilidade
Exploração espacial: exoesqueleto desenvolvido no Reino Unido imita funções musculares humanas
Objetivo é gastar menos energia, mesmo dentro de trajes pesados e rígidos