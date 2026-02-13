Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Animal recebe tratamento humanizado na Austrália

Tartaruga foi devolvida ao mar por biólogos após passar por reabilitação

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma tartaruga marinha foi devolvida ao seu habitat, na Austrália, após um extenso processo de recuperação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • news-das-10
  • meio-ambiente
  • animais
  • sustentabilidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.