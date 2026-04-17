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Animal símbolo nacional do Panamá enfrenta ameaça de extinção

Pesquisadores tentam restaurar a população de sapo-dourado

News das 10|Do R7

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Cientistas no Panamá estão conduzindo um projeto de soltura experimental para tentar restaurar a população de sapo-dourado.

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