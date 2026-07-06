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Artes originais de animações vão a leilão em Londres

'Os Simpsons, 'Dragon Ball Z' e 'Pokémon' estão entre os destaques

News das 10|Do R7

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Uma exposição em Londres promete atrair fãs de animação com um leilão que reúne desenhos originais usados na produção de obras icônicas.

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