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Artistas com autismo participam de produções de Hollywood

Desde a criação do programa, vários artistas participaram de produções de sucesso

News das 10|Do R7

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Um programa nos Estados Unidos está transformando a vida de pessoas com autismo ao capacitá-las para trabalhar na indústria cinematográfica.

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