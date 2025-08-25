Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja

Em Bali, na Indonésia, um grupo de artistas vem se destacando pela criação de obras de arte feitas com folhas naturais trançadas. A técnica, antiga, ganhou releitura moderna nas mãos dos novos entusiastas, resultando em peças autorais e personalizadas.



A produção utiliza matérias-primas sustentáveis , como folhas de bananeira, coqueiro e bambu, e pode ser encomendada remotamente, com entregas realizadas para diferentes partes do mundo.



Atualmente, as obras têm sido especialmente requisitadas para a decoração de casamentos. Os artistas, no entanto, estão ampliando seus desafios e investindo em instalações de grandes proporções, que se tornam cada vez mais complexas e criativas.