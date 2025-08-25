Artistas de Bali criam obras impressionantes com técnica de trançar folhas; veja
Técnica antiga e sustentável é feita de maneira moderna em instalações de grandes proporções
Em Bali, na Indonésia, um grupo de artistas vem se destacando pela criação de obras de arte feitas com folhas naturais trançadas. A técnica, antiga, ganhou releitura moderna nas mãos dos novos entusiastas, resultando em peças autorais e personalizadas.
A produção utiliza matérias-primas sustentáveis, como folhas de bananeira, coqueiro e bambu, e pode ser encomendada remotamente, com entregas realizadas para diferentes partes do mundo.
Atualmente, as obras têm sido especialmente requisitadas para a decoração de casamentos. Os artistas, no entanto, estão ampliando seus desafios e investindo em instalações de grandes proporções, que se tornam cada vez mais complexas e criativas.
Últimas