Atores principais de 'Moana' desfilam juntos

Moana está prestes a ganhar uma nova versão em live-action. Dwayne Johnson e Katherine Laga'aia reuniram o elenco para o lançamento da Experiência Moana.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!