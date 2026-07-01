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Atores principais de 'Moana' desfilam juntos

Atores reuniram elenco e equipe para celebrar a chegada da produção nos cinemas

News das 10|Do R7

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Moana está prestes a ganhar uma nova versão em live-action. Dwayne Johnson e Katherine Laga'aia reuniram o elenco para o lançamento da Experiência Moana.

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