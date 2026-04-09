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Atrizes de 'O Diabo Veste Prada' desfilam no tapete vermelho

Evento teve autógrafos, poses para fotos e até momento descontraído de dancinha

News das 10|Do R7

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Durante a turnê de divulgação de 'O Diabo Veste Prada', as atrizes Meryl Streep e Anne Hathaway desfilaram no tapete vermelho.

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