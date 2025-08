Festival encanta público com balões inusitados de diferentes formatos na França

Um festival de balões na França está atraindo amantes do balonismo que acordam cedo para assistir aos voos. O evento conta com a participação de mais de 200 pilotos provenientes de 18 países. Os balões coloridos voam pela manhã e à tarde, transformando o céu em um espetáculo visual encantador, dependendo das condições climáticas. As crianças acompanham os pousos dos balões enquanto as famílias se reúnem nos campos próximos. A tradição do balonismo no país começou em 1989 e continua a ser celebrada anualmente.