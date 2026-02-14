Bar na China mistura 'happy hour' com medicina tradicional

Na China, muitos jovens estão substituindo o happy hour tradicional por experiências que promovem saúde mental e bem-estar. Em um bar em Xangai, os clientes medem a pressão antes de consumir bebidas alcoólicas preparadas com ervas locais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!