Bar na China mistura 'happy hour' com medicina tradicional

Jovens medem pressão antes de pedir drinks, servidos com ervas medicinais

Na China, muitos jovens estão substituindo o happy hour tradicional por experiências que promovem saúde mental e bem-estar. Em um bar em Xangai, os clientes medem a pressão antes de consumir bebidas alcoólicas preparadas com ervas locais.

  • Autocuidado
  • China
  • Saúde

