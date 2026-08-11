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Mais de 100 balões coloridos tomam conta do céu de Bristol, na Inglaterra

Festival internacional reúne balonistas e atrai milhares de visitantes no país

News das 10|Do R7

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O Festival Internacional de Balões em Bristol, Inglaterra, levou um espetáculo visual ao céu da cidade com a participação de mais de 100 balões. Realizado desde 1979, o evento é conhecido por transformar a paisagem local e atrair milhares de visitantes durante seus três dias.

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