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Mina de ouro desativada atrai visitantes que querem fugir das altas temperaturas

Caverna tem virado refúgio contra o calor na Coreia do Sul

News das 10|Do R7

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Os visitantes da Coreia do Sul encontraram uma alternativa subterrânea para fugir do calor.

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