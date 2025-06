Bebê surpreende os pais ao caminhar com facilidade apenas quando ninguém está olhando

A bebê Anastácia, de um ano e dois meses, surpreendeu os pais ao caminhar apenas quando ninguém está olhando. Ela foi flagrada pela mãe, que assistiu à cena por uma câmera de monitoramento.



O momento inusitado ocorreu no município de Cavalcante, ao norte da Chapada dos Veadeiros (GO). Após fazer sucesso nas redes sociais, a pequena recebeu dos internautas o apelido de “poderosa chefinha”.



“Foi um dia que a gente almoçou, e ela sempre dorme após o almoço, coloquei ela no quarto para dormir e fiquei monitorando pela câmera. Foi quando eu percebi que ela estava andando de uma maneira que a gente nunca tinha presenciado antes”, afirma Rosane Machado, mãe da menina, para a RECORD NEWS .