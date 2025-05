Benny e Anni-Frid celebram sucesso do espetáculo ‘Abba Voyage’ no tapete vermelho em Londres

Benny Andersson e Anni-Frid, do Abba , marcaram presença no tapete vermelho em Londres, na última terça-feira (27), para celebrar os três anos do espetáculo Voyage. O repertório da turnê inclui os maiores sucessos do lendário grupo sueco, como Dancing Queen, e tem como diferencial apresentações imersivas com representações digitais dos integrantes — criadas com uma tecnologia de captura de movimentos. A capital inglesa recebe os primeiros espetáculos, que já estão com ingressos esgotados, entre quinta-feira (29) e sábado (31).