Brasileiro participa de recorde do maior salto de paraquedas em grupo registrado nos EUA

O maior salto de paraquedas em grupo já registrado aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, com a participação do brasileiro Rogério Menezes, natural do interior de São Paulo.



Ao todo, 174 atletas saltaram em sequência a partir de nove aeronaves, formando uma grande figura no céu enquanto se davam as mãos em pleno ar.



O feito supera a marca anterior anterior, de 2015, quando 164 paraquedistas haviam participado — agora, são 10 atletas a mais nessa verdadeira coreografia aérea.