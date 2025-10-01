Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cachorro atrasa obra brincando em escavadeira com operário

Animal pediu para subir na caçamba e se divertiu com homem que operava a máquina

News das 10|Do R7

  • Google News

Um simpático pastor belga conquistou as redes ao invadir uma obra próxima de sua casa na província de Hebei, na China, e buscar um amigo um tanto incomum para brincar. Sem sentir medo algum, o animal foi atrás da retroescavadeira que estava no terreno e começou a correr atrás da caçamba do maquinário.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • animal-de-estimacao
  • animais
  • news-das-10
  • China

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.