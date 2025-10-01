Cachorro atrasa obra brincando em escavadeira com operário

Um simpático pastor belga conquistou as redes ao invadir uma obra próxima de sua casa na província de Hebei, na China, e buscar um amigo um tanto incomum para brincar. Sem sentir medo algum, o animal foi atrás da retroescavadeira que estava no terreno e começou a correr atrás da caçamba do maquinário.



