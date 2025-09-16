Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casal realiza cirurgia em borboleta e devolve a capacidade de voo ao animal

Técnica empregou partes de outra mariposa para reconstruir estruturas danificadas e permitir que o inseto voltasse a se locomover

News das 10|Do R7

A influenciadora Skyler Stelz e seu marido realizaram uma cirurgia na Flórida em uma borboleta que apresentava parte das asas danificada. A intervenção utilizou a asa de uma mariposa já falecida. O procedimento resultou na recuperação da capacidade de voo do animal.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • animais
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.