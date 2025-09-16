Casal realiza cirurgia em borboleta e devolve a capacidade de voo ao animal

A influenciadora Skyler Stelz e seu marido realizaram uma cirurgia na Flórida em uma borboleta que apresentava parte das asas danificada. A intervenção utilizou a asa de uma mariposa já falecida. O procedimento resultou na recuperação da capacidade de voo do animal.



