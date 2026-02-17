Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Celebração reuniu cachorros e donos no Rio de Janeiro

Organização encontrou local com sombra e barulho controlado

News das 10|Do R7

  • Google News

O Blocão do Totó reuniu cães e seus tutores na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carnaval
  • Samba
  • animal-de-estimacao
  • pets

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.