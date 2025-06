Cena fofa! Carcará viraliza ao pousar em câmera de segurança na rodovia Castelinho, em Sorocaba (SP)

Conhecido pela força e resiliência, um carcará chamou a atenção ao pousar diante de uma câmera de monitoramento na rodovia Castelinho, na altura da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo , na última terça-feira (24). Para a concessionária responsável pela via, o flagrante do visitante evidencia a presença da fauna local e reforça a necessidade de esforços de preservação ambiental nas margens de rodovias.