Cientistas testam gastronomia tecnológica que dispensa a agricultura convencional

Italianos criam alimentos sem solo, usando células vegetais e alta tecnologia

Na Itália, cientistas estão revolucionando a gastronomia desenvolvendo alimentos sustentáveis por meio de tecnologia de ponta.

