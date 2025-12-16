Cientistas testam gastronomia tecnológica que dispensa a agricultura convencional
Italianos criam alimentos sem solo, usando células vegetais e alta tecnologia
Na Itália, cientistas estão revolucionando a gastronomia desenvolvendo alimentos sustentáveis por meio de tecnologia de ponta.
Últimas
Corpo de Bombeiros ganha estrela na Calçada da Fama
Carta escrita por garota de 14 anos fez com que profissionais fossem homenageados
Companhia de dança fica famosa por números feitos no céu
Grupo consegue criar efeitos visuais em grandes eventos nas alturas
Campeonato de Tetris transforma monumento de Dubai
Evento misturou transporte eletrônico, arte aérea e adrenalina dos jogadores
Cães desfilam como realeza em carnaval nigeriano
Evento quer bater recorde de encontro de cachorros no ano que vem
Primeira pessoa cadeirante deve ir ao espaço nesta quinta-feira (18)
Passeio suborbital deve durar de 10 a 12 minutos
Anúncio de 1977 de clássico do cinema quebra recorde em venda milionária
Pintura de pôster original de Star Wars foi arrematada por quase US$ 4 milhões em leilão nos Estados Unidos
Evento tecnológico atrai público em Xangai, na China
Cúpula Global de Pioneiros do Desenvolvimento contou com uma competição de robôs humanoides que surpreendeu os visitantes
Nnena Kalu conquista feito inédito em premiação de arte
Desde 1984, a celebração reconhece obras inovadoras de pessoas da Grã-Bretanha
Projeto visa preservar o tigre-siberiano na Rússia
Dupla que acaba de nascer faz parte de esforço internacional para manter o animal vivo
Londres abre museu colorido e lúdico de Wes Anderson
Exposição reúne mais de 700 peças usadas em filmes do premiado diretor
Atleta impressiona com apresentações e manobras no gelo
Esportista se destaca ao adicionar elementos diferentes e coreografias arriscadas
Animal raro é encontrado a 700 metros de profundidade
Espécie aparece em vídeo de alta resolução segurando uma água-viva
300 kg de massa de biscoito são transformados em metrópole em miniatura
Instalação comestível aborda questões como democracia e mudanças climáticas
Atleta de parkour faz salto arriscado entre prédios
Espanhol gostou tanto da adrenalina que repetiu a façanha outras duas vezes