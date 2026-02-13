Logo R7.com
Coletivo musical formado por mulheres lança primeiro álbum com músicas autorais

'Octeta' quer ampliar presença feminina na música instrumental

News das 10|Do R7

O coletivo musical Octeta, formado por oito mulheres, lançou seu primeiro álbum intitulado Circular, com a intenção de aumentar a visibilidade feminina no cenário da música instrumental.

