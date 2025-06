‘Como Treinar o Seu Dragão’ desbanca ‘Lilo & Stitch’ e estreia no topo das bilheterias brasileiras

O live-action de Como Treinar o Seu Dragão , que estreou na última quinta-feira (12), alcançou o topo das bilheterias brasileiras, com mais de R$ 40 milhões acumulados desde as sessões de pré-estreia. O filme desbancou a nova produção de Lilo & Stitch , que ficou em segundo lugar na lista.



A narrativa do longa-metragem acompanha Soluço, um jovem viking que não tem habilidade para lutar contra as criaturas voadoras, como é de costume na ilha de Berk. Sua vida muda quando ele ajuda o dragão Banguela. Juntos, eles tentam provar que humanos e animais mitológicos podem coexistir em harmonia.