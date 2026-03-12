Logo R7.com
Conheça músico brasileiro elogiado por Michael Jackson

Paulinho da Costa ganha documentário e terá estrela na Calçada da Fama

News das 10|Do R7

O documentário The Groove Under The Groove explora a carreira notável de Paulinho da Costa, um percussionista carioca que influenciou profundamente a música pop mundial.

