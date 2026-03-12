Conheça músico brasileiro elogiado por Michael Jackson
Paulinho da Costa ganha documentário e terá estrela na Calçada da Fama
O documentário The Groove Under The Groove explora a carreira notável de Paulinho da Costa, um percussionista carioca que influenciou profundamente a música pop mundial.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Drone flagra urso despertando da hibernação em floresta da Estônia
Equipamento buscava homem desaparecido, quando capturou o animal se divertindo em meio ao gelo da Estônia
Vulcão Kilauea entra em erupção e lança lava a mais de 7.000 metros de altura
Aberturas vulcânicas localizadas ao norte e ao sul da cratera ultrapassam os 300 metros de profundidade
Sucesso do Linkin Park, ‘Somewhere I Belong’ atinge 1 bilhão de reproduções
Música continua conquistando fãs e ultrapassa marca histórica na principal plataforma de música
Aparelho promete manter astronautas em forma em missões
Máquina permite realizar vários tipos de exercícios, incluindo saltos
Campeonato desafia casais em corrida inusitada na Alemanha
Competição é composta por subidas, descidas e diversos obstáculos no trajeto
'Pecadores' e 'Uma Batalha Após a Outra' vencem prêmios
Premiação também coroou a série 'The Pitt' em três categorias
Maestra tem projeto de música brasileira na Europa
Andréa Botelho fala sobre a importância de referências femininas: 'Quase desisti'
Arnaldo Antunes anuncia show com convidados especiais em São Paulo
Apresentação faz parte da turnê do disco 'Novo Mundo' e acontece no dia 22 de maio
Agência de atores de I.A. planeja universo digital em 2026
Polêmico estúdio preocupa sindicato de atores dos Estados Unidos
Idosa é apaixonada por jogar sinuca aos 98 anos de idade
Jogadora americana mais velha do mundo já entrou para o livro dos recordes
Inteligência artificial ajuda a economizar dinheiro com vazamentos na França
Tecnologia analisa dados da rede e indica pontos com maior risco de perda
Polícia recruta novo filhote de cachorro para a equipe
Raça bloodhound é conhecida por ser especialista em rastreamento de pessoas
Evento reúne quatro cantoras de peso na capital paulista
Evento gratuito terá a dupla Tasha & Tracie, Duda Beat, Day Limns e Budah
Macaco ‘sequestra’ cabrito e o mantém 'refém' no topo de árvore por uma hora
Moradores se mobilizaram para resgatar o animal, mas o 'sequestrador' demorou a ser convencido