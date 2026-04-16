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Cantora faz apresentação em meio ao derretimento de geleira nos Alpes suícos

Água escorrendo pelas paredes mostra na prática a transformação acelerada

News das 10|Do R7

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Uma apresentação musical dentro de uma caverna de gelo na Suíça acende o alerta para as consequências das mudanças climáticas.

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