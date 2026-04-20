Novo filme de Ridley Scott gera expectativa entre os fãs
Longa foca em reconstrução após pandemia devastadora
O aclamado diretor Ridley Scott lançou o primeiro trailer de seu novo filme "Ponto sem Retorno". Assista!
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