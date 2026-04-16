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Comemoração toma conta da capital tailandesa

Moradores e visitantes entram na brincadeira de guerrinha de pistola d'água

News das 10|Do R7

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A cidade de Bancoc está imersa nas comemorações do Songkran, o Ano-Novo tailandês.

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