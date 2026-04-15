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Casal real cria esculturas de argila em atividade na Austrália

Junto com filhos de veteranos, Meghan e Harry criaram pequenas esculturas em argila

News das 10|Do R7

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O príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, participaram de uma aula de cerâmica com filhos de veteranos, na Austrália.

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