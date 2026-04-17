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Semana de Moda no Rio deve atrair 30 mil visitantes

Evento busca se estabelecer como novo marco internacional no mercado brasileiro

News das 10|Do R7

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A Rio Fashion Week voltou à cidade do Rio de Janeiro, após mais de uma década. O evento acontece até este sábado (18).


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