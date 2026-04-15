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Cantora espanhola faz quatro apresentações em Barcelona

Rosalía é natural da região da Catalunha, o que deixa shows mais significativos

News das 10|Do R7

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A cantora Rosalía deu início à sua aguardada série de shows da turnê Lux com uma apresentação marcante em Barcelona.

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