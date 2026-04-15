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Exposição coloca obras de mestres da escultura lado a lado

Mesmo diante do tempo, Michelangelo e Rodin compartilham o mesmo fascínio: o corpo humano

News das 10|Do R7

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No Museu do Louvre, em Paris, dois gigantes da escultura mundial se encontraram em uma exposição inédita: obras de Michelangelo e Auguste Rodin estão lado a lado, revelando conexões surpreendentes entre artistas separados por quase quatro séculos.

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