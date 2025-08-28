Conheça o brasileiro aceito em sociedade científica internacional que já teve Einstein como membro

Após ser reconhecido pelo Guinness Book , em 2022, pela criação do primeiro casco de jabuti em modelo 3D , o designer e pesquisador brasileiro Cícero Moraes foi aceito na Sigma Xi, renomada sociedade científica internacional que já teve Albert Einstein entre seus membros. Fundada em 1886, a instituição conta com mais de 200 laureados com o Prêmio Nobel em seu histórico de associados.



Moraes também desenvolve projetos com a tecnologia 3D para cirurgias faciais em seres humanos e restaurações. “As bases dos estudos que eu faço são aplicáveis em áreas distintas. Por exemplo, uma tecnologia que é usada para reconstrução facial na área arqueológica, ela pode ser aplicada para a reconstrução de monumentos, porque as bases são as mesmas”, explicou.



Um dos trabalhos mais recentes do pesquisador com prestígio internacional foi a reconstrução facial forense do rosto de Beethoven . Todo o processo foi conduzido a partir de fotografias do crânio do músico, tiradas no século 19 em uma exumação do corpo. O resultado agora integra o acervo oficial do museu Beethoven-Haus Bonn, na Alemanha.