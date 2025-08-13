Conheça Waldog, o cachorro-robô que atua como defensor de animais pelas ruas do México

Do tamanho de um beagle e com um “latido” metálico, o cachorro-robô Waldog se tornou um verdadeiro defensor de animais nas ruas de Monterrey, no México. O dispositivo interage com crianças e adultos para conscientizar sobre a responsabilidade em relação aos pets, além de registrar cães sem dono.



A solução já era usada para outros propósitos , como operações de resgate em desastres naturais e em testes de patrulhamento na fronteira com os Estados Unidos. Nas palavras do próprio cão robótico, contudo, a nova função veio para “dar voz a quem não tem”.