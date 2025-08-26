Corrida de cães da raça corgi une fofura, agilidade e concurso de fantasia na Lituânia

Centenas de cães participaram da Corrida Anual de Corgis , realizada na Lituânia . O evento contou com fantasias criativas para os pets, incluindo trajes com orelhinhas de coelho e outros temas inusitados.

Tanto o público quanto os competidores se divertiram ao longo da disputa, celebrando a originalidade e o entusiasmo transmitidos pelas caracterizações dos cães.