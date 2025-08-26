Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Corrida de cães da raça corgi une fofura, agilidade e concurso de fantasia na Lituânia

Além da competição de velocidade, pets desfilaram com trajes criativos durante o evento

News das 10|Do R7

Centenas de cães participaram da Corrida Anual de Corgis, realizada na Lituânia. O evento contou com fantasias criativas para os pets, incluindo trajes com orelhinhas de coelho e outros temas inusitados.

Tanto o público quanto os competidores se divertiram ao longo da disputa, celebrando a originalidade e o entusiasmo transmitidos pelas caracterizações dos cães.

  • news-das-10
  • Animais
  • Lituânia
  • Pets

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.