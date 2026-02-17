‘Corvo-marinho’ pede atendimento em hospital alemão
Pássaro com anzol no bico surpreende equipe médica
Um hospital em Bremen, Alemanha, atendeu um paciente exótico: um 'corvo-marinho' com um anzol no bico. O aparelho foi retirado e ele voltou à natureza.
